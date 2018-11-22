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15:25, 22 ноября 2018 172

На форуме «Дни международного бизнеса» рязанские экспортеры встретятся с российскими и зарубежными коллегами

На форуме «Дни международного бизнеса» рязанские экспортеры встретятся с российскими и зарубежными коллегами

29 и 30 ноября в конгресс-отеле «Старый город» пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса Рязанской области», участниками которого станут представители регионального бизнес-сообщества.

Представители экспортно-ориентированных предприятий области, включая малые и средние, встретятся с компаниями из других регионов России и зарубежных стран.

Работу на форуме разделят на тематические секции, в рамках которых пройдут дискуссии и мастер-классы по вопросам экспорта и инвестиций.

Начинающие и действующие экспортеры совместно с представителями государственной инфраструктуры поддержки экспорта и зарубежными организациями разберут практические моменты, связанные с подготовкой к экспорту:

  • подбор и подготовка кадровых ресурсов;
  • государственная поддержка экспорта;
  • вызовы экспортной деятельности;
  • инвестиционный климат зарубежных стран;
  • возможности локализации производства российских компаний-экспортеров.

Кроме того, в рамках форума запланировано подведение итогов конкурса «Лучший экспортер Рязанской области», выставка рязанских компаний и международная биржа контактов.

Предварительная регистрация на форум и биржу контактов обязательна. Пройти ее можно на странице мероприятия на сайте Центра поддержки экспорта.

Следить за новостями можно на страницах Центра «ВКонтакте», Instagram и Facebook.


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