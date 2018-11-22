На форуме «Дни международного бизнеса» рязанские экспортеры встретятся с российскими и зарубежными коллегами

29 и 30 ноября в конгресс-отеле «Старый город» пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса Рязанской области», участниками которого станут представители регионального бизнес-сообщества.
Представители экспортно-ориентированных предприятий области, включая малые и средние, встретятся с компаниями из других регионов России и зарубежных стран.
Работу на форуме разделят на тематические секции, в рамках которых пройдут дискуссии и мастер-классы по вопросам экспорта и инвестиций.
Начинающие и действующие экспортеры совместно с представителями государственной инфраструктуры поддержки экспорта и зарубежными организациями разберут практические моменты, связанные с подготовкой к экспорту:
- подбор и подготовка кадровых ресурсов;
- государственная поддержка экспорта;
- вызовы экспортной деятельности;
- инвестиционный климат зарубежных стран;
- возможности локализации производства российских компаний-экспортеров.
Кроме того, в рамках форума запланировано подведение итогов конкурса «Лучший экспортер Рязанской области», выставка рязанских компаний и международная биржа контактов.
Предварительная регистрация на форум и биржу контактов обязательна. Пройти ее можно на
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