«Мармакс» рассказал рязанцам о системе «теплый пол» в ЖК бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о базовой системе «теплый пол» в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».
Как сообщили в пресс-службе девелопера, «Мармакс» является первой компанией в Рязани, предлагающей эту систему при строительстве своих комплексов.
«Приобретая квартиру в жилом комплексе бизнес-класса „
По словам специалистов, система «теплый пол» — это дополнительное отопление помещений, обеспечивающее равномерность прогрева воздуха.
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