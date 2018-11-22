ФСБ предотвратила несколько нападений на российские школы

ФСБ предотвратила ряд нападений в российских школах после трагедии в Керчи. Об этом передает «
«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы», — сказал Егоров в четверг в Совете Федерации.
Он назвал ситуацию «очень непростой».
При этом, Егоров подчеркнул, что нападения не связывают с международным терроризмом.
Напомним, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков