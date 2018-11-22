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20:27, 22 ноября 2018 157
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ФСБ предотвратила несколько нападений на российские школы

ФСБ предотвратила несколько нападений на российские школы

ФСБ предотвратила ряд нападений в российских школах после трагедии в Керчи. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы управления ФСБ Сергея Егорова.

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы», — сказал Егоров в четверг в Совете Федерации.

Он назвал ситуацию «очень непростой».

При этом, Егоров подчеркнул, что нападения не связывают с международным терроризмом.

Напомним, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям.

Погиб 21 человек. Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.


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