В преддверии 17-летия партии «Единая Россия» пригласила рязанцев на единую неделю приема граждан, которая пройдет с 26 ноября по 1 декабря. Обращаться к депутатам всех уровней, представителям профильных министерств и ведомств желающие смогут ежедневно с 9:00 до 18:00.
На вопросы граждан ответят депутаты Госдумы, рязанских областной и городской дум, министры правительства региона, руководители управлений администрации города, представители федеральных ведомств.
С графиком единой недели приема граждан можно ознакомиться
Адрес региональной общественной приемной «Единой России»: Рязань, улица Горького, дом 49-а. Записаться на приемы можно по телефонам: (4912) 28-43-23, 28-43-13 и по электронной почте: