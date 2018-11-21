Ясли, дороги и ФОКи. Бюджет региона обсудили на публичных слушаниях

В среду, 21 ноября, бюджет Рязанской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсудили с общественностью.

На обсуждение пришли депутаты облдумы, главы муниципальных образований, члены регионального правительства, общественники и жители области. Открыл публичные слушания председатель областной думы Аркадий Фомин.

Он отметил, что публичные слушания прошли до принятия документа в первом чтении, чтобы у депутатов было больше времени для подготовки поправок.

«В проекте бюджета предусматривается выполнение всех социальных обязательств, учтено сохранение уровня зарплат бюджетникам по майским указам и индексация зарплат для тех, кто не подпадает под их действие, новый уровень МРОТ, проиндексированы меры социальной поддержки. Особое внимание при формировании бюджета было уделено реализации национальных стратегических целей на ближайшие шесть лет», — заявил Фомин.

Зампред правительства Роман Петряев отметил, что в 2019 году размер безвозмездных перечислений из федерального бюджета увеличится на пять миллиардов рублей.

Министр финансов Марина Наумова представила параметры бюджета.

Она отметила, что на 2019 год доходы составляют 51,5 миллиарда рублей, расходы также планируются в размере 51,5 миллиарда, поэтому бюджет сформирован без дефицита.

В проекте документа учитывалось увеличение доли акцизов от продажи нефтепродуктов, крепкого алкоголя и табака, а также отказа от налога на движимое имущество.

Наумова отметила, что дополнительные субсидии от государства распределят на ежемесячные выплаты на рождение третьего ребенка, цифровизацию и развитие здравоохранения, современною городскую среду, спортивные площадки и прочее.

Кроме того в бюджете заложены средства на новые школы в Горроще (365 млн) и Ерахтуре Шиловского района (78,6 млн), детсад на улице Зубковой (241 млн), местные инициативы (127 миллионов), ФОКи на улице Зубковой и в Спас-Клепиках и прочие социальные объекты.

Обсуждение началось с заранее записанных видеовопросов от жителей регионов.

Их интересовали строительство ясельных групп, ФАПов на селе, ремонт местных дорог и сохранение льгот для людей предпенсионного возраста.

Представитель профильных министерств пояснили, что к концу 2019 года в регионе появится 530 ясельных мест, планируется закупка 10 передвижных и строительство 14 модульных ФАПов.

Отвечая на вопрос о дорогах, замминистра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Валерий Еремин рассказал, что следующем году на 182 миллиона увеличится размер субсидий на проект «Безопасные и качественные дороги», на 22 больше потратят на строительство дорог к сельхозобъектам и на восемь больше на местные дороги.

Также заместитель министра труда и социальной защиты Елена Карпенко рассказала, что все меры поддержки предпенсионного возраста сохранят на будущий год, в бюджете предусмотрены соответствующие денежные средства на эти цели.

Член молодежного парламента Глеб Кондратьев задал вопрос об обеспечении жильем молодых семей.

Замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина заверила, что на эти цели в 2019 году предусмотрено 32 миллиона рублей, поэтому квартиры получат 110 молодых семей.

Помимо вопросов, в областную думу поступило обращение от инициативной группы, которая попросила выделить 15 миллионов рублей на ремонт школы в селе Исады Спасского района, в которой учился Герой Советского Союза Василий Игонин.

Все предложения и рекомендации, которые поступили на публичных слушаниях депутаты областной думы намерены обсудить на профильных комитетах и при принятии бюджета в первом чтении.