В Рязани ищут очевидцев девяти аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
27 апреля в 15:55 вблизи дома №20 на Ряжском шоссе Citroen C-Crosser
В ночь на 6 июня микроавтобус Fiat Ducato
13 октября в 23:30 на Первомайском проспекте «девяносто девятая» сбила пешехода.
16 октября в 4:07 на 291-м километре «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись автомобиль Great Wall и КамАЗ.
В тот же день в 18:10 на Куйбышевском шоссе «семерка»
18 октября на Старообрядческом проезде 21-летний водитель «пятнадцатой»
2 ноября в 15:30 около дома №188 на улице Ситниковской «четверка» сбила пешехода.
4 ноября в 23:10 на улице Октябрьской Mitsubishi Lancer
8 ноября в 6:25 на Промышленной улице в Недостоеве водитель «двенадцатой»
Всех, кто имеет какую-либо информацию по данным фактам ДТП, попросили обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону: 29-74-99.