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11:54, 21 ноября 2018 259
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В Рязани ищут очевидцев девяти аварий

В Рязани ищут очевидцев девяти аварий

В Рязани ищут очевидцев девяти аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27 апреля в 15:55 вблизи дома №20 на Ряжском шоссе Citroen C-Crosser протаранил автомобиль Opel Astra.

В ночь на 6 июня микроавтобус Fiat Ducato врезался в столб на улице Горького. ДТП произошло в 2:35 около дома №18

13 октября в 23:30 на Первомайском проспекте «девяносто девятая» сбила пешехода.

16 октября в 4:07 на 291-м километре «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись автомобиль Great Wall и КамАЗ.

В тот же день в 18:10 на Куйбышевском шоссе «семерка» сбила 21-летнюю девушку.

18 октября на Старообрядческом проезде 21-летний водитель «пятнадцатой» наехал на 24-летнюю девушку.

2 ноября в 15:30 около дома №188 на улице Ситниковской «четверка» сбила пешехода.

4 ноября в 23:10 на улице Октябрьской Mitsubishi Lancer сбил пешехода.

8 ноября в 6:25 на Промышленной улице в Недостоеве водитель «двенадцатой» наехал на мужчину на пешеходном переходе.

Всех, кто имеет какую-либо информацию по данным фактам ДТП, попросили обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону: 29-74-99.


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