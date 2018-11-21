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12:22, 21 ноября 2018 141
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В Кораблинском районе за два дня выгорело пять гектаров травы

В Кораблинском районе за два дня выгорело пять гектаров травы

Фото: Издательство «Пресса»

В Кораблинском районе за два дня выгорело пять гектаров травы. Об этом пишет издательство «Пресса».

Первый пожар произошел в воскресенье, 18 ноября, около реки Рановы в Пехлеце. Местные жители, к чьим домам подобрался огонь, вызвали пожарных. Огонь потушили, но через несколько часов он вновь появился на другом участке.

В понедельник, 19 ноября, жители вновь заметили горящую траву — за Табаевом. К вечеру возгорание потушили.

В первом случае огонь выжжег два гектара сухой травы, во втором — три. Никто не пострадал.


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