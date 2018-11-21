В Кораблинском районе за два дня выгорело пять гектаров травы. Об этом пишет издательство «
Первый пожар произошел в воскресенье, 18 ноября, около реки Рановы в Пехлеце. Местные жители, к чьим домам подобрался огонь, вызвали пожарных. Огонь потушили, но через несколько часов он вновь появился на другом участке.
В понедельник, 19 ноября, жители вновь заметили горящую траву — за Табаевом. К вечеру возгорание потушили.
В первом случае огонь выжжег два гектара сухой травы, во втором — три. Никто не пострадал.