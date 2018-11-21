В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных. Постановления губернатора опубликовали на
Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях. Угрожаемой зоной объявили село Алеканово в Рязанском районе, а также в селе Лукмос Сапожковского района.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здания, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры продлятся до 20 января.
Кроме того, в Александро-Невском районе