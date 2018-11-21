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10:49, 21 ноября 2018 120
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В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных

В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных

Фото: Pixabay.com

В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных. Постановления губернатора опубликовали на сайте регионального правительства в среду, 21 ноября.

Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях. Угрожаемой зоной объявили село Алеканово в Рязанском районе, а также в селе Лукмос Сапожковского района.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здания, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры продлятся до 20 января.

Кроме того, в Александро-Невском районе сняли карантин, который действовал с сентября.


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