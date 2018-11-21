Прокуратура нашла нарушения в работе сасовской автоколонны. Об этом сообщил
Установлено, что 10 июля 2018 юрлицу вынесли постановление об административном правонарушении по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, так как автобусы выпустили на линию без страхового полиса.
Таким образом, владелец, не исполнив обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, нарушил требования законодательства.
Позже руководитель исправил ситуацию. Страховой полис находится у водителя автобуса, главному инженеру сделали замечание.