Любимов пожелал работникам налоговых органов здоровья и оптимизма

В среду, 21 ноября, Николай Любимов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.
Губернатор отметил, что они выполняют важную и ответственную работу, от которой напрямую зависит социально-экономическое благополучие региона, качество и уровень жизни людей.
По его словам, подавляющее большинство сотрудников налоговых органов характеризуют высокий профессионализм, добросовестный и ответственный подход к своим обязанностям.
«Особых слов признательности заслуживают ветераны, внесшие значительный вклад в становление и развитие службы», — подчеркнул глава региона.
Любимов пожелал рязанцам доброго здоровья, оптимизма и реализации намеченных планов.