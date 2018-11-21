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11:12, 21 ноября 2018 981
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Любимов пожелал работникам налоговых органов здоровья и оптимизма

Любимов пожелал работникам налоговых органов здоровья и оптимизма

В среду, 21 ноября, Николай Любимов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что они выполняют важную и ответственную работу, от которой напрямую зависит социально-экономическое благополучие региона, качество и уровень жизни людей.

По его словам, подавляющее большинство сотрудников налоговых органов характеризуют высокий профессионализм, добросовестный и ответственный подход к своим обязанностям.

«Особых слов признательности заслуживают ветераны, внесшие значительный вклад в становление и развитие службы», — подчеркнул глава региона.

Любимов пожелал рязанцам доброго здоровья, оптимизма и реализации намеченных планов.


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