Касимовского вора сигарет и консервов нашли по следу от кроссовка

Жителя Касимова задержали за кражу. Об этом сообщила
В полицию обратился работник магазина, который утром обнаружил, что кто-то разбил окно в здании.
Выяснилось, что злоумышленник собрал в пакет несколько блоков сигарет и банки мясных консервов.
Оперативники установили, что взломщик орудовал в перчатках, однако он оставил след кроссовка.
Криминалист вспомнил, что около месяца назад мужчина в такой же обуви забрался в одно из зданий в поселке Елатьма.
28-летнего жителя Касимова задержали. Похищенное изъяли.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.