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15:12, 21 ноября 2018 341
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Касимовского вора сигарет и консервов нашли по следу от кроссовка

Касимовского вора сигарет и консервов нашли по следу от кроссовка

Фото: Pixabay.com

Жителя Касимова задержали за кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился работник магазина, который утром обнаружил, что кто-то разбил окно в здании.

Выяснилось, что злоумышленник собрал в пакет несколько блоков сигарет и банки мясных консервов.

Оперативники установили, что взломщик орудовал в перчатках, однако он оставил след кроссовка.

Криминалист вспомнил, что около месяца назад мужчина в такой же обуви забрался в одно из зданий в поселке Елатьма.

28-летнего жителя Касимова задержали. Похищенное изъяли.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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