Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 21 ноября 2018 535

Группа «Пикник» записала для рязанцев видеоприглашение на концерт

Группа «Пикник» записала для рязанцев видеоприглашение на концерт

Группа «Пикник» записала для рязанцев видеоприглашение на концерт, который пройдет в филармонии 17 декабря.

Программа «Левитация» будет состоять из двух отделений. В первом в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко». Во втором зрители услышат «визитные карточки» группы — «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает».

Визуальный ряд концерта дополнят новой одеждой и декорациями.

Купить билеты можно в кассе филармонии или на сайте Кассы.ру.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:38, 21 ноября 2018
В Скопин привезли икону Матроны Московской с частицей ее мощей. Видео
10:08, 21 ноября 2018
Группа «Пикник» записала для рязанцев видеоприглашение на концерт
9:42, 21 ноября 2018
С днем рождения! Активисты Рязанской области записали видеопоздравление для губернатора
21:48, 20 ноября 2018
В Ермиши вандалы повредили саженцы на Аллее памяти
21:04, 20 ноября 2018
В Рязани ищут очевидцев пьяного наезда на пешехода на окраине города
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах

Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах 2

Доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 232
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 544
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 744
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
17:01, 17 ноября 2018 23 517
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 134
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум