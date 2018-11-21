Группа «Пикник» записала для рязанцев видеоприглашение на концерт, который пройдет в филармонии 17 декабря.
Программа «Левитация» будет состоять из двух отделений. В первом в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко». Во втором зрители услышат «визитные карточки» группы — «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает».
Визуальный ряд концерта дополнят новой одеждой и декорациями.
Купить билеты можно в кассе филармонии или на сайте Кассы.ру.