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11:42, 21 ноября 2018 693

«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новое пакетное решение

«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новое пакетное решение

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новое пакетное решение. В рамках комплексного продукта уровня Unified Communications они смогут подключить облачную телефонию (ОАТС) и одну из ведущих CRM-систем в России — amoCRM, настроить интеграцию.

В пресс-службе оператора отметили, что телефония и CRM стали базовыми решениями любого современного бизнеса, ориентированного на качественный сервис.

«Пакет услуг от „Дом.ru Бизнес“ — это эффективный и универсальный управленческий инструмент, уменьшающий издержки компании, помогающий выстраивать и регулировать процесс обслуживания клиента, позволяющий предпринимателям и руководителям компаний эффективно оптимизировать бизнес-процессы, получая услугу от одного оператора», — говорится в сообщении.

К преимуществам облачной АТС «Дом.ru Бизнес» специалисты отнесли:

  • единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией;
  • голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам;
  • подробную статистику принятых и пропущенных вызовов;
  • перехват звонков;
  • черный список;
  • голосовую почту;
  • переадресацию на мобильный телефон;
  • запись разговоров.

Расписание и распределение звонков можно создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи, других бизнес-задач.

Благодаря алгоритмам распределения — «По очереди», «По нарастающей», «Всем сразу» и «Равномерно» — звонок может прийти на телефон свободного сотрудника или встать в очередь. Также дополнительно доступен пакет «Эффективные продажи» (обратный звонок из очереди, SMS-извинение, SMS-визитка, уведомление о пропущенных вызовах). Если все сотрудники разговаривают, а клиент не хочет ждать на линии, АТС предложит ему заказать обратный звонок, и затем сама соединит первого свободного оператора с клиентом.

«amoCRM создана специально для отделов продаж, содержит много уникальных и полезных инструментов для эффективного ведения и управления клиентской базой. Настроив интеграцию ОАТС с amoCRM, можно фиксировать все контакты менеджеров с действующими клиентами и автоматически создавать новую карточку, если клиент обратился в компанию впервые», — пояснили в пресс-службе.

Тестовый период ОАТС «Дом.ru Бизнес» составляет семь дней, amoCRM — один месяц. Получить более подробную информацию можно на сайте и по телефону 8 800 333 9000.


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