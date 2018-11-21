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14:39, 21 ноября 2018 2 113
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Без паники. Рязанцам объяснили, что делать при звуках сирены

Без паники. Рязанцам объяснили, что делать при звуках сирены

В пресс-службе регионального ГУ МЧС объяснили, что нужно делать, когда звучит сирена.

В управлении отметили, что сигнал уже давно не используют для оповещения населения в военных целях, поэтому бежать рязанцам никуда не надо.

«Это команда „Внимание всем!“. Она предупреждает о том, что в ближайшие 10-15 минут по радио („Маяк“ и „Радио России“), телевидению (Первый канал, Россия-1) или через уличные громкоговорители передадут важную информацию», — сообщили в ведомстве.

Оповещающими устройствами оборудованы рязанские предприятия и высотные здания, всего их 16 штук.

Помимо сирены для информирования населения могут использовать смс-рассылку, сообщения по громкоговорителю машин экстренных служб, а также уличные экраны, расположенные в Московском районе, около ТРЦ «Круиз», напротив супермаркета «Лента» на Северной окружной и на вокзалах.

Из-за застройки Рязани и расширении ее отдельных районов в городе планируют установить дополнительное оборудование.

Напомним, во вторник, 20 ноября, в Рязани прошла проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.


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