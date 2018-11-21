Без паники. Рязанцам объяснили, что делать при звуках сирены

В пресс-службе регионального ГУ МЧС объяснили, что нужно делать, когда звучит сирена.
В управлении отметили, что сигнал уже давно не используют для оповещения населения в военных целях, поэтому бежать рязанцам никуда не надо.
«Это команда „Внимание всем!“. Она предупреждает о том, что в ближайшие 10-15 минут по радио („Маяк“ и „Радио России“), телевидению (Первый канал, Россия-1) или через уличные громкоговорители передадут важную информацию», — сообщили в ведомстве.
Оповещающими устройствами оборудованы рязанские предприятия и высотные здания, всего их 16 штук.
Помимо сирены для информирования населения могут использовать смс-рассылку, сообщения по громкоговорителю машин экстренных служб, а также уличные экраны, расположенные в Московском районе, около ТРЦ «Круиз», напротив супермаркета «Лента» на Северной окружной и на вокзалах.
Из-за застройки Рязани и расширении ее отдельных районов в городе планируют установить дополнительное оборудование.
Напомним, во вторник, 20 ноября, в Рязани