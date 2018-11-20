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11:04, 20 ноября 2018 1 304

Жилье в Рязани будет дорожать постепенно — эксперты

Жилье в Рязани будет дорожать постепенно — эксперты

В новом году цены на квартиры в Рязани будут расти постепенно, однако подорожание станет значительным. Таким мнением эксперты поделились с изданием «Собеседник».

Аналитики заявили, что главной причиной увеличения цен на жилье станут изменения в федеральном законодательстве: долевое участие, как наиболее дешевый для конечного потребителя способ финансирования строительства, фактически окажется под запретом.

При переходе на проектное финансирование строительства возможен значительный рост цен на недвижимость, отмечают эксперты.

По их словам, банк становится посредником между строительной организацией и покупателем жилья: средства дольщиков держатся на банковском счету до ввода здания в эксплуатацию, а застройщик ведет строительство на деньги, взятые в кредит у банка. Как результат, цены на жилье вырастут на 15-20% из-за расходов на банковское сопровождение.

Подорожание, по мнению аналитиков, станет постепенным, цены начнут расти по мере того, как будет раскупаться жилье, выпущенное на рынок до ужесточения закона.

Кроме подорожания ожидается сокращение объемов строительства. Виталий Мутко, зампредседателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития, предположил, что объемы ввода жилья могут упасть на 20% из-за ограничений на долевое строительство.


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