Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 20 ноября 2018 460
 0    0

За неделю рязанцы направили Любимову 280 вопросов

За неделю рязанцы направили Любимову 280 вопросов

За неделю с 12 по 18 ноября рязанцы направили в адрес губернатора Николая Любимова 280 вопросов, более 100 из которых содержали конкретные вопросы и предложения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Их направили исполнителям для дальнейшей работы.

Отмечается, что среди наиболее распространенных тем рязанцы интересовались содержанием многоквартирных домов и ЖКХ, ремонтом дорог, благоустройством дворов. Жители региона также задали вопросы о предоставлении услуг соцзащиты и работы общественного транспорта.

Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.

Мобильные кабинки проекта «Задай вопрос губернатору» будут работать в Старожиловском, Кораблинском, Пронском, Скопинском, Милославском, Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах до 25 ноября.

Напомним, В Рязани кабинки находятся по адресам:

  • улица Ленина, дом №30;
  • улица Вознесенская, дом №51-а;
  • Московское шоссе, дом №18;
  • улица Связи, дом №14.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
11:53, 20 ноября 2018
Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области
11:50, 20 ноября 2018
За неделю рязанцы направили Любимову 280 вопросов
11:38, 20 ноября 2018
Рязанца осудили за мошенничество со страховым полисом
11:18, 20 ноября 2018
МТС, МТС Банк и Mastercard выпустили первую в России виртуальную кредитную карту
11:12, 20 ноября 2018
Клиника «Династия» составила для рязанцев топ процедур для безупречной улыбки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре 1

Какие же произведения лучше всего подойдут для чтения осенью?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 179
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 246
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 664
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 23 039
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
17:01, 17 ноября 2018 22 894
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум