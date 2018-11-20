За неделю рязанцы направили Любимову 280 вопросов

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За неделю с 12 по 18 ноября рязанцы направили в адрес губернатора Николая Любимова 280 вопросов, более 100 из которых содержали конкретные вопросы и предложения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Их направили исполнителям для дальнейшей работы.
Отмечается, что среди наиболее распространенных тем рязанцы интересовались содержанием многоквартирных домов и ЖКХ, ремонтом дорог, благоустройством дворов. Жители региона также задали вопросы о предоставлении услуг соцзащиты и работы общественного транспорта.
Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.
Мобильные кабинки проекта «Задай вопрос губернатору» будут работать в Старожиловском, Кораблинском, Пронском, Скопинском, Милославском, Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах до 25 ноября.