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17:26, 20 ноября 2018 1 366
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Водители сэкономили шесть миллиардов рублей за счет Крымского моста

Водители сэкономили шесть миллиардов рублей за счет Крымского моста

Водители сэкономили шесть миллиардов рублей за счет Крымского моста. С момента открытия в мае 2018 года по мосту проехало более трех млн автомобилей, передает ТАСС.

За один рейс на пароме от порта «Кавказ» до порта «Крым» в зависимости от типа и габаритов машины нужно было заплатить от двух до девяти тысяч рублей.

«Более шести млрд рублей сэкономили перевозчики и автовладельцы, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Крымский мост также позволил автовладельцам существенно сэкономить время.

Напомним, мост строится с 2015 года. В мае 2018-го открыли движение по его автомобильной части, а на 2019-й запланировано открытие железнодорожного сообщения по мосту.

Фото сайта «Крымский мост»


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