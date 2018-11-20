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17:11, 20 ноября 2018 88
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В среду в Борках отключат воду

В среду в Борках отключат воду

В среду, 21 ноября, в Борках отключат воду. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

С 9:00 до 17:00 водоснабжения не будет в поселке по адресам: улицы с 1-го по 5-й районы, улица 3-й район, дом №35 (детский сад №44).


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