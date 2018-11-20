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9:33, 20 ноября 2018 272
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В рязанский храм доставили частицу мощей целителя Пантелеимона

В рязанский храм доставили частицу мощей целителя Пантелеимона

В четверг, 15 ноября, из Иоанно-Богословского монастыря в Рязань доставили частицу мощей великомученика Пантелеимона. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Поклониться святыне в Крестовоздвиженском храме Дашково-Песочни можно до 4 декабря.


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