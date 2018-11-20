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8:04, 20 ноября 2018 598
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В Рязани сгорел автомобиль

В Рязани сгорел автомобиль

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило во вторник, 20 ноября, в 4:19.

Как отмечает ведомство, на пожаре никто не пострадал.

На происшествие выезжал один пожарный расчет, причина и ущерб устанавливаются.


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