В Рязани пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса»

29 и 30 ноября в конгресс-отеле «Старый город» пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса Рязанской области», участниками которого станут представители регионального бизнес-сообщества.
Организаторами форума выступают региональное правительство, министерство промышленности и экономического развития и Рязанский центр поддержки экспорта. Они намерены помочь областным компаниям-экспортерам в выходе на внешние рынки.
«Для достижения успеха экспортно-ориентированным компаниям важно комплексно рассматривать и решать вопросы, связанные с производством продукции, поиском надежных бизнес-партнеров, продвижением товаров и услуг на зарубежные рынки, повышением конкурентоспособности и привлечением дополнительных финансовых ресурсов», — пояснили в пресс-службе Центра поддержки экспорта.
В связи с этим в программе форума запланировали тематические дискуссии с действующими экспортерами и представителями инфраструктуры поддержки экспорта, тренинги и мастер-классы для начинающих экспортеров, презентационные сессии, а также церемония награждения конкурса «Лучший экспортер года в Рязанской области» и выставка рязанских компаний.
Ключевым мероприятием форума станет биржа контактов с представителями российских и зарубежных компаний. Участники смогут провести презентацию своего экспортного или инвестиционного предложения и поучаствовать в переговорах с представителями компаний более десяти иностранных государств.
Предварительная регистрация на форум и биржу контактов обязательна. Пройти ее можно на
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