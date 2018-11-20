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15:35, 20 ноября 2018 147

В Рязани пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса»

В Рязани пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса»

29 и 30 ноября в конгресс-отеле «Старый город» пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса Рязанской области», участниками которого станут представители регионального бизнес-сообщества.

Организаторами форума выступают региональное правительство, министерство промышленности и экономического развития и Рязанский центр поддержки экспорта. Они намерены помочь областным компаниям-экспортерам в выходе на внешние рынки.

«Для достижения успеха экспортно-ориентированным компаниям важно комплексно рассматривать и решать вопросы, связанные с производством продукции, поиском надежных бизнес-партнеров, продвижением товаров и услуг на зарубежные рынки, повышением конкурентоспособности и привлечением дополнительных финансовых ресурсов», — пояснили в пресс-службе Центра поддержки экспорта.

В связи с этим в программе форума запланировали тематические дискуссии с действующими экспортерами и представителями инфраструктуры поддержки экспорта, тренинги и мастер-классы для начинающих экспортеров, презентационные сессии, а также церемония награждения конкурса «Лучший экспортер года в Рязанской области» и выставка рязанских компаний.

Ключевым мероприятием форума станет биржа контактов с представителями российских и зарубежных компаний. Участники смогут провести презентацию своего экспортного или инвестиционного предложения и поучаствовать в переговорах с представителями компаний более десяти иностранных государств.

Предварительная регистрация на форум и биржу контактов обязательна. Пройти ее можно на странице мероприятия на сайте Центра поддержки экспорта.

Следить за новостями можно на страницах Центра «ВКонтакте», Instagram и Facebook.


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