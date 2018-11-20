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18:34, 20 ноября 2018 271
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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой. Сообщения о неполадках в работе соцсетей оставляют пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, передает РБК со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе соцсетей начались около 16:00 во вторник, 20 ноября.

Пользователи отмечают, что в Instagram недоступна лента подписок, невозможно зайти на страницу собственного аккаунта, а также имеются сбои в работе веб-версии приложения.

Резкий сбой зафиксирован и в Facebook. Соцсеть не грузится, не позволяет пользователям зайти на свою страницу и переходить по ссылкам. О проблемах с мобильным приложением сообщили 21% клиентов.


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