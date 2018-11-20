В работе Facebook и Instagram произошел сбой. Сообщения о неполадках в работе соцсетей оставляют пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, передает
Сбои в работе соцсетей начались около 16:00 во вторник, 20 ноября.
Пользователи отмечают, что в Instagram недоступна лента подписок, невозможно зайти на страницу собственного аккаунта, а также имеются сбои в работе веб-версии приложения.
Резкий сбой зафиксирован и в Facebook. Соцсеть не грузится, не позволяет пользователям зайти на свою страницу и переходить по ссылкам. О проблемах с мобильным приложением сообщили 21% клиентов.