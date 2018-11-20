В Недостоеве перевернулась цистерна с серной кислотой. Видео

В Недостоеве перевернулась цистерна с серной кислотой. Об этом сообщил
Инцидент произошел во вторник, 20 ноября, на улице Прижелезнодорожной.
По предварительной информации, у КамАЗа лопнули колеса, после чего он перевернулся. Прицеп с кислотой опрокинулся на примыкающий к дороге дачный участок, кислота вытекла в грунт.
Отмечается, что грузовик полностью перекрыл дорогу.
«Сотрудники МЧС пытаются оттащить КамАЗ», — говорится в сообщении. На месте работает лаборатория минприроды Рязанской области.
Фото и видео ГТРК «Ока»