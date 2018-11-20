Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 20 ноября 2018 569
 0    0

В Михайлове работница детского сада похищала у детей крестики

В Михайлове работница детского сада похищала у детей крестики

В Михайлове работница детского сада похищала у детей крестики. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В ходе повседневного общения с жителями Михайлова, полицейские заметили, что воспитанники одного детского сада 4-5 лет теряют золотые цепочки с крестиками.

Оперативники опросили родителей и выявили еще два факта потери цепочки с крестиком во время пребывания в детей в учреждении. Проанализировав даты этих событий, полицейские установили, что в эти дни работал один и тот же сотрудник детского сада — 29-летняя помощница воспитателя.

Выяснилось, что злоумышленница снимала цепочку с крестиком, когда ребенок спал во время «тихого часа». Дети поначалу не замечали пропажи, а родители думали, что ребенок потерял крестик во время игры или прогулки.

Полицейские установили семь фактов кражи. Золотые крестики и цепочки женщина сбывала по сходной цене. Часть краденого изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:59, 20 ноября 2018
В Михайлове работница детского сада похищала у детей крестики
11:53, 20 ноября 2018
Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области
11:50, 20 ноября 2018
За неделю рязанцы направили Любимову 280 вопросов
11:38, 20 ноября 2018
Рязанца осудили за мошенничество со страховым полисом
11:18, 20 ноября 2018
МТС, МТС Банк и Mastercard выпустили первую в России виртуальную кредитную карту 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 186
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 272
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 668
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 23 044
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
17:01, 17 ноября 2018 22 952
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум