В Михайлове работница детского сада похищала у детей крестики. Об этом сообщил
В ходе повседневного общения с жителями Михайлова, полицейские заметили, что воспитанники одного детского сада 4-5 лет теряют золотые цепочки с крестиками.
Оперативники опросили родителей и выявили еще два факта потери цепочки с крестиком во время пребывания в детей в учреждении. Проанализировав даты этих событий, полицейские установили, что в эти дни работал один и тот же сотрудник детского сада — 29-летняя помощница воспитателя.
Выяснилось, что злоумышленница снимала цепочку с крестиком, когда ребенок спал во время «тихого часа». Дети поначалу не замечали пропажи, а родители думали, что ребенок потерял крестик во время игры или прогулки.
Полицейские установили семь фактов кражи. Золотые крестики и цепочки женщина сбывала по сходной цене. Часть краденого изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет лишения свободы.