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21:48, 20 ноября 2018 157
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В Ермиши вандалы повредили саженцы на Аллее памяти

В Ермиши вандалы повредили саженцы на Аллее памяти

Фото: Издательство «Пресса»

В Ермиши вандалы повредили саженцы липы на Аллее памяти павших во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет издательство «Пресса».

Весной 2018 года в Летнем парке и «Сквере поколений» волонтеры и сотрудники администрации высадили на месте старых спиленных деревьев около 200 саженцев лип.

Очевидцы заметили, что вдоль аллеи неизвестные сломали саженцы и сломали скамейки.

«Откуда столько жестокости, равнодушия в людях? Разве так можно? Хулиганы должны быть наказаны, оставлять это нельзя», — отметила одна из волонтеров.


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