В Ермиши вандалы повредили саженцы на Аллее памяти

В Ермиши вандалы повредили саженцы липы на Аллее памяти павших во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет издательство «
Весной 2018 года в Летнем парке и «Сквере поколений» волонтеры и сотрудники администрации высадили на месте старых спиленных деревьев около 200 саженцев лип.
Очевидцы заметили, что вдоль аллеи неизвестные сломали саженцы и сломали скамейки.
«Откуда столько жестокости, равнодушия в людях? Разве так можно? Хулиганы должны быть наказаны, оставлять это нельзя», — отметила одна из волонтеров.