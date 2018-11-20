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17:46, 20 ноября 2018 738
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Студентов керченского колледжа эвакуировали из-за звонка о «минировании»

Студентов керченского колледжа эвакуировали из-за звонка о «минировании»

Студентов Керченского политехнического колледжа, где в октябре учащийся устроил стрельбу, эвакуировали из-за звонка о «минировании». Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации города Сергея Бороздина.

Во вторник, 20 ноября, в полицию поступил звонок о минировании здания Керченского политехнического колледжа. Учащихся эвакуировали.

Правоохранители проверили здание, никаких опасных предметов там не обнаружили.

Мэр Керчи не исключил, что сообщение об угрозе минирования было провокацией.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Амурской области задержали четырех студентов, которые сознались в ложных сообщениях о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных в Крыму.

Решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье 207 УК РФ.

Напомним, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям.

Погиб 21 человек. Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.

Фото группы «Керчь.ФМ» «ВКонтакте»


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