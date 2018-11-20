Студентов керченского колледжа эвакуировали из-за звонка о «минировании»

Студентов Керченского политехнического колледжа, где в октябре учащийся
Во вторник, 20 ноября, в полицию поступил звонок о минировании здания Керченского политехнического колледжа. Учащихся эвакуировали.
Правоохранители проверили здание, никаких опасных предметов там не обнаружили.
Мэр Керчи не исключил, что сообщение об угрозе минирования было провокацией.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Амурской области задержали четырех студентов, которые сознались в ложных сообщениях о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных в Крыму.
Решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье 207 УК РФ.
Напомним, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков
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