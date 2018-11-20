Рязанскую компанию оштрафовали за работающую в ней иностранку. Об этом сообщил
В ходе проверки сотрудники полиции выявили, что гражданка республики Узбекистан при отсутствии у нее патента на трудовую деятельность работала уборщицей в сети супермаркетов.
По результатам проверки в отношении юрлица — клининговой компании, которая обслуживает торговые сети города, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей.
Иностранку оштрафовали на четыре тысячи рублей и выдворили за пределы России.