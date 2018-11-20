Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:01, 20 ноября 2018 1 072
 0    0

Рязанскую компанию оштрафовали за работающую в ней иностранку

Рязанскую компанию оштрафовали за работающую в ней иностранку

Рязанскую компанию оштрафовали за работающую в ней иностранку. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В ходе проверки сотрудники полиции выявили, что гражданка республики Узбекистан при отсутствии у нее патента на трудовую деятельность работала уборщицей в сети супермаркетов.

По результатам проверки в отношении юрлица — клининговой компании, которая обслуживает торговые сети города, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Иностранку оштрафовали на четыре тысячи рублей и выдворили за пределы России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:35, 20 ноября 2018
В Рязани пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса»
15:27, 20 ноября 2018
Следователи проверят информацию об избиении рязанского девятиклассника
15:10, 20 ноября 2018
В Рязани проверили системы оповещения о ЧС. Видео 1
14:43, 20 ноября 2018
Мэрия разрешила построить «Пятерочку» около Лазаревского кладбища
14:16, 20 ноября 2018
Любимов взял под контроль ситуацию с пострадавшим 16-летним боксером
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре 1

Какие же произведения лучше всего подойдут для чтения осенью?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 190
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 339
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 679
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
17:01, 17 ноября 2018 23 192
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 052
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум