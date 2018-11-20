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15:18, 20 ноября 2018 460
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Рязанский композитор представил проект «ЕсенинJazz» на международном форуме

Рязанский композитор представил проект «ЕсенинJazz» на международном форуме

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге во второй раз прошел международный форум-фест «Jazz Across Borders», организованный по инициативе народного артиста России саксофониста Игоря Бутмана.

Рязань представил композитор и руководитель группы «Feelin's» Геннадий Филин, который презентовал свой проект «ЕсенинJazz».

«Мы взяли мелодии самых известных песен на стихи своего выдающегося земляка Сергея Есенина (Не жалею, не зову, не плачу, Письмо матери, Клен ты мой опавший, Над окошком месяц и другие) и выразили их в джазе, причем устами целого ряда известных западных музыкантов», — рассказал руководитель.

На мероприятии «ЕсенинJazz» вызвал интерес у продюсеров и учредителей международных фестивалей. Теперь рязанским музыкантам предстоит серьезная работа, направленная на продвижение проекта за рубежом.

«Есенин и Джаз — это судьба. Они родились на разных сторонах планеты абсолютно в одно и тоже время — 100 лет назад. Это дух одного времени! Я абсолютно уверен в своем проекте, в том, что он способен стать по настоящему популярным, как в России, так и во всем мире» — отметил Филин.

Фото Жердева Даниила


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