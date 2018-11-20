Рязанца осудили за мошенничество со страховым полисом. Об этом сообщил
В мае 2018 года 48-летний мужчина на улице встретил свою знакомую, которая поинтересовалась, нет ли у него знакомых в сфере страхования. Рязанка хотела застраховать жизнь и здоровье своего сына.
Мужчина сказал ей, что у него есть знакомый, с которым он обговорит этот вопрос. На следующий день он сказал потерпевшей, что страхование обойдется ей в 24 тысячи рублей и полис он принесет ей в конце месяца.
Женщина, ничего не подозревая, передала ему деньги, которые позже он потратил на продукты и алкоголь. Страхового полиса она так и не дождалась и обратилась в полицию.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по части 2 статьи 159 УК РФ и назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.