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11:38, 20 ноября 2018 470
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Рязанца осудили за мошенничество со страховым полисом

Рязанца осудили за мошенничество со страховым полисом

Рязанца осудили за мошенничество со страховым полисом. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В мае 2018 года 48-летний мужчина на улице встретил свою знакомую, которая поинтересовалась, нет ли у него знакомых в сфере страхования. Рязанка хотела застраховать жизнь и здоровье своего сына.

Мужчина сказал ей, что у него есть знакомый, с которым он обговорит этот вопрос. На следующий день он сказал потерпевшей, что страхование обойдется ей в 24 тысячи рублей и полис он принесет ей в конце месяца.

Женщина, ничего не подозревая, передала ему деньги, которые позже он потратил на продукты и алкоголь. Страхового полиса она так и не дождалась и обратилась в полицию.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по части 2 статьи 159 УК РФ и назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.


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