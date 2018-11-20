Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области

Вице-президент «Сбербанка» — председатель Среднерусского банка Кирилл Брель встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденя. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере социально-экономических проектов.
«Мы хотели бы совместно работать над привлечением инвесторов в отрасли сельского хозяйства, машиностроения, туризма, среднего и малого бизнеса», — отметил Игорь Руденя.
Губернатор подчеркнул, что правительство Тверской области заинтересовано в презентации инвестиционного потенциала региона крупным клиентам «Сбербанка». Руководство банка поддержало инициативу.
Кирилл Брель отметил успешную реализацию проектов в различных сферах, направленных на решение актуальных для жителей региона вопросов.
Особое внимание на встрече уделили теме городских социальных проектов. В текущем году благодаря совместной работе «Сбербанка» и муниципального перевозчика МУП ПАТП-1 реализовали программу безналичной оплаты в общественном транспорте.
Кроме того, в Твери банк активно поддерживает различные благотворительные и волонтерские проекты.