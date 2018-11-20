Названы лучшие марки куриных яиц

Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие марки куриных яиц, передает «
Отмечается, что все образцы оказались безопасными — ни в одном из них не нашли сальмонелл, листерий или антибиотиков, однако лучшими по свежести выбраны только два из пяти.
В лабораторию отправили яйца категории С1 брендов «Окское», «Вараскино», «Экстра праксис», «Деревенское"/"Роскар», «Наша семья"/"Птичий край».
Их оценили по целостности скорлупы, свежести, содержанию полезных веществ и соотношению жирных кислот.
У продукции «Наша семья"/"Птичий край» нашли трещины в скорлупе. Эксперты напомнили, что через эти повреждения внутрь яйца могут проникнуть бактерии. При этом, даже если трещин нет, продукты необходимо мыть.
У всех образцов состояние желтка и белка соответствует ГОСТу. Однако, идеальная свежесть только у яиц бренда «Окское».
Все полезные вещества содержатся в желтке — чем он больше, тем полезнее яйцо. По этому показателю лидером стала «Наша семья"/"Птичий край», в отстающих — «Окское». Эти же бренды эксперты отметили как лучшие по соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
В итоге два образца — «Вараскино» и «Окское» — признали качественными, несмотря на недочеты.
Другие марки попали в список товаров с замечаниями.