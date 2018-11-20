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11:12, 20 ноября 2018 610

Клиника «Династия» составила для рязанцев топ процедур для безупречной улыбки

Клиника «Династия» составила для рязанцев топ процедур для безупречной улыбки

Сотрудники клиники семейной стоматологии «Династия» составили для рязанцев топ-3 процедур для безупречной улыбки к новому году.

«Вы сможете получить прекрасный результат с минимальными затратами времени и денег», — заверили пациентов.

Одной из самых важных процедур для красоты и здоровья зубов в клинике назвали дентикюр. Специалисты уберут налет, благодаря чему зубы станут светлее на один-два тона.

Самый лучший способ улучшить состояние улыбки, по мнению стоматологов, — провести клиническое отбеливание системой Zoom 4. В «Династии» отметили, что это самый безопасный и безболезненный вариант осветления эмали: «Процедура длится 60 минут и проходит очень комфортно для пациента».

Еще одна процедура — установка композитного винира для реставрации дефектов. За один прием стоматолога пациенту могут поправить цвет зуба или устранить скол.

Более подробную информацию об услугах «Династии» можно получить на сайте клиники или по телефону 42-74-62.


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