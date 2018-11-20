Клиника «Династия» составила для рязанцев топ процедур для безупречной улыбки

Сотрудники клиники семейной стоматологии «
«Вы сможете получить прекрасный результат с минимальными затратами времени и денег», — заверили пациентов.
Одной из самых важных процедур для красоты и здоровья зубов в клинике назвали дентикюр. Специалисты уберут налет, благодаря чему зубы станут светлее на один-два тона.
Самый лучший способ улучшить состояние улыбки, по мнению стоматологов, — провести клиническое отбеливание системой Zoom 4. В «Династии» отметили, что это самый безопасный и безболезненный вариант осветления эмали: «Процедура длится 60 минут и проходит очень комфортно для пациента».
Еще одна процедура — установка композитного винира для реставрации дефектов. За один прием стоматолога пациенту могут поправить цвет зуба или устранить скол.
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