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9:23, 2 ноября 2018 591
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Волонтеры отремонтировали крышу здания на территории Рязанского кремля

Волонтеры отремонтировали крышу здания на территории Рязанского кремля

В четверг, 1 ноября, волонтеры на собственные средства отремонтировали крышу здания на территории Рязанского кремля. Об этом сообщили в группе рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «ВКонтакте».

У исторического здания по адресу: улица Кремль, дом №9, протекала кровля. С северного ската крыши крышу сорвало несколько лет назад, стены здания разрушались.

«История здания интересна и полна неразгаданных тайн. Есть информация, что в древности в глубоких сводчатых подвалах из белого камня была пыточная Переяславля-Рязанского, где работал палач», — отметили в сообщении.

Отмечается, что история здания прослеживается с 1693 года.

Фото группы ВООПиК


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