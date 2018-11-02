Волонтеры отремонтировали крышу здания на территории Рязанского кремля

В четверг, 1 ноября, волонтеры на собственные средства отремонтировали крышу здания на территории Рязанского кремля. Об этом сообщили в
У исторического здания по адресу: улица Кремль, дом №9, протекала кровля. С северного ската крыши крышу сорвало несколько лет назад, стены здания разрушались.
«История здания интересна и полна неразгаданных тайн. Есть информация, что в древности в глубоких сводчатых подвалах из белого камня была пыточная Переяславля-Рязанского, где работал палач», — отметили в сообщении.
Отмечается, что история здания прослеживается с 1693 года.
Фото группы ВООПиК