В выходные автоинспекторы проследят за водителями у пешеходных переходов

В предстоящие выходные автоиспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов. Об этом сообщил
Инспекторы напомнили, что водители должны снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Последние должны пересекать дорогу по пешеходному переходу, на перекрестках по линии тротуаров и обочин, а при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка — на участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
Как отметили в полиции, при переходе через дорогу с ребенком, нужно взять его за руку и прекратить разговоры, в том числе по телефону.