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15:37, 2 ноября 2018 575
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В Уфе арестовали экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

В Уфе арестовали экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

В пятницу, 2 ноября, в Уфе арестовали экс-полицейских, которых подозревают в изнасиловании коллеги, передает ТАСС.

Бывших сотрудников взяли под арест на два месяца до 31 декабря.

Как сообщает РИА «Новости», заседание прошло в закрытом режиме. Судья не объяснила причины закрытия процесса.

Напомним, 23-летнюю девушку-дознавателя изнасиловали в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции. Cреди задержанных — 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району.

Позже стало известно, что их уволили с должностей.


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