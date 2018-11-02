В строительном союзе «Светлый» нашли способ увеличения продаж

В августе этого года строительный союз «Светлый» вывел на новый уровень сотрудничество с агентствами недвижимости. Партнерам компании сделали спецпредложение, касающееся реализации жилья на особых условиях.
По итогам сентября наилучших показателей по количеству привлеченных клиентов добилось федеральное агентство недвижимости «Этажи».
Во вторник, 30 октября, в офисе «Светлого» представителей фирмы наградили ценными подарками и эксклюзивными тортами.
Как сообщили в пресс-службе строительного союза, особые условия продаж для риэлторов, как и скидки для покупателей квартир в ЖК «Дубрава 3» и «Павел Андреевич», будут действовать до конца года.