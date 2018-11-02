Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:51, 2 ноября 2018 145
 0    0

В Рязанской области осудят наркоманов, убивших мужчину из-за машины

В Рязанской области осудят наркоманов, убивших мужчину из-за машины

В Рязанской области двух мужчин осудят за убийство водителя из-за машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в июне 2017 года. Рязанец 1978 года рождения и его приятель из Шиловского района 1973 года рождения употребляли наркотики и распивали спиртное в салоне машины Kia Rio.

39-летний рязанец предложил знакомому «завладеть автомобилем» и убить владельца. Они поехали в один из населенных пунктов Шиловского района.

По пути один из обвиняемых напал на водителя и ударил его ножом в грудь. От травм 37-летний водитель скончался.

Обвиняемый и его пособник отвезли тело в лес и сбросили в овраг. Машину мужчины спрятали в одном из гаражей, разобрав на запасные части и распилив кузов. Детали автомобиля злоумышленники продали и получили за них 90 тысяч рублей.

После этого в полицию обратились родственники пропавшего владельца машины.

Помимо этого, в тот же период обвиняемый напал на продавца в одном из магазинов Рязани. Мужчина требовал отдать ему деньги. Злоумышленника пытался остановить знакомый женщины, но обвиняемый несколько раз выстрелил в пострадавшего из пневматического пистолета.

Деньги рязанцу украсть не удалось и он скрылся с места преступления.

По фактам преступлений следователи возбудили уголовные дела в отношении рязанца — по части 2 статьи 162 (разбой с применением оружия), пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). В отношении шиловца было возбуждено дело за пособничество в совершении убийства и сопряженного с ним разбоя.

В сообщении отметили, что расследование уголовного дела «представляло особую сложность». Во время него следователи допросили большое количество свидетели, провели около 40 судебных экспертиз, обысков, проверок показаний.

Обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:51, 2 ноября 2018
В Рязанской области осудят наркоманов, убивших мужчину из-за машины
11:39, 2 ноября 2018
Энергетиков привели в повышенную готовность для работы в праздничные выходные
11:29, 2 ноября 2018
В Рязани впервые нашли поддельную 50-рублевую купюру
11:07, 2 ноября 2018
В Рыбновском районе в Оку съехал автомобиль
10:50, 2 ноября 2018
В строительном союзе «Светлый» нашли способ увеличения продаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 527
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 896
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 653
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
17:00, 20 октября 2018 19 437
Две рязанки подрались в автобусе
17:44, 28 октября 2018 18 450
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум