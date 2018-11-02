В рязанской «Агрошколе» стартовал новый учебный год

В четверг, 1 ноября, в Рязани прошла первая в новом учебном году очная сессия сетевого образовательного проекта «Агрошкола». Учеников поздравил зампредседателя общественного совета при минсельхозозе профессор РГАТУ Михаил Крючков, а также выпускники проекта — студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии агроуниверситета Владислав Кулаев и Анастасия Бутылкина.
«Для меня „Агрошкола“ стала очень значимым этапом в жизни, позволила окончательно определиться со своей профессией», — сказал будущий зоотехник Владислав Кулаев.
Основной упор в «Агрошколе» делают на практическую профориентацию школьников 9-11 классов в области сельского хозяйства. Проект реализуют с 2016 года, в текущем учебном году к традиционным направлениям обучения «Агрономия», «Ветеринария и зоотехния», «Лесное дело» добавилась «Агроинженерия».
Обучение проходят 55 детей из 13 районов области. Рязанцы посещают лекции, лабораторные и практические занятия, защищают рефераты и проходят тестирования. Жители районов обучаются дистанционно: выполняют задания, отправленные по электронной почте, участвуют в вебинарах.
Во время очных сессий для школьников организуют образовательные семинары в РГАТУ и экскурсии на ведущие предприятия АПК региона.