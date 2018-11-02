В Рязани впервые нашли поддельную 50-рублевую купюру

С начала года в Рязанской области подделали 183 купюры. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЦБ.
Как отмечается в сообщении, в прошлом году фальшивок нашли больше на 60 штук.
Больше всего в регионе обнаружили поддельных купюр номиналом 5000 рублей — 126 штук. На втором месте по популярности у мошенников банкноты номиналом 1000 рублей.
Впервые в регионе в этом году выявлены подделки номиналом 500, 100 и даже 50 рублей — по одной единице каждой.
Кроме того, в банке обнаружили шесть поддельных денежных знаков иностранных государств: 5 банкнот номиналом 100 долларов США и одна в 100 евро.
По словам управляющего регионального отделения банка Сергея Кузнецова, распознать фальшивку поможет приложение «Банкноты Банка России», которое появилось этим летом.