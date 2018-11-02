Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:29, 2 ноября 2018 291
 0    0

В Рязани впервые нашли поддельную 50-рублевую купюру

В Рязани впервые нашли поддельную 50-рублевую купюру

Фото: Pixabay.com

С начала года в Рязанской области подделали 183 купюры. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЦБ.

Как отмечается в сообщении, в прошлом году фальшивок нашли больше на 60 штук.

Больше всего в регионе обнаружили поддельных купюр номиналом 5000 рублей — 126 штук. На втором месте по популярности у мошенников банкноты номиналом 1000 рублей.

Впервые в регионе в этом году выявлены подделки номиналом 500, 100 и даже 50 рублей — по одной единице каждой.

Кроме того, в банке обнаружили шесть поддельных денежных знаков иностранных государств: 5 банкнот номиналом 100 долларов США и одна в 100 евро.

По словам управляющего регионального отделения банка Сергея Кузнецова, распознать фальшивку поможет приложение «Банкноты Банка России», которое появилось этим летом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:51, 2 ноября 2018
В Рязанской области осудят наркоманов, убивших мужчину из-за машины
11:39, 2 ноября 2018
Энергетиков привели в повышенную готовность для работы в праздничные выходные
11:29, 2 ноября 2018
В Рязани впервые нашли поддельную 50-рублевую купюру
11:07, 2 ноября 2018
В Рыбновском районе в Оку съехал автомобиль
10:50, 2 ноября 2018
В строительном союзе «Светлый» нашли способ увеличения продаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 527
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 896
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 653
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
17:00, 20 октября 2018 19 437
Две рязанки подрались в автобусе
17:44, 28 октября 2018 18 450
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум