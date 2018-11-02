В Рязани пресекли работу подпольной аптеки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В октябре полицейские проверили 206 организаций розничной торговли лекарствами и выявили 36 нарушений, среди которых — два факта нарушений в сфере оптовой торговли медицинской продукцией.
Одна из организаций, согласно выписке ЕГРЮЛ, прекратила свою работу в январе 2017 года. Аптечный пункт не имел лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности.
Помимо обычных лекарств рязанцам предлагались кодеиносодержащие средства, запрещенные к реализации без рецепта врача, и препараты, «вызывающие сомнения в их подлинности». Часть медикаментов продавалась без вторичной упаковки и даже по 1-2 таблетке. При этом сопроводительные документы на товар отсутствовали.
Аптечный пункт работал преимущественно в вечернее и ночное время. Провизор же работал без оформления трудового договора.
Полицейские пресекли работу аптеки и изъяли лекарственные препараты.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые направили в Росздравнадзор и прокуратуру.