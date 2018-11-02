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9:37, 2 ноября 2018 872
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В Рязани пресекли работу подпольной аптеки

В Рязани пресекли работу подпольной аптеки

В Рязани пресекли работу подпольной аптеки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В октябре полицейские проверили 206 организаций розничной торговли лекарствами и выявили 36 нарушений, среди которых — два факта нарушений в сфере оптовой торговли медицинской продукцией.

Одна из организаций, согласно выписке ЕГРЮЛ, прекратила свою работу в январе 2017 года. Аптечный пункт не имел лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности.

Помимо обычных лекарств рязанцам предлагались кодеиносодержащие средства, запрещенные к реализации без рецепта врача, и препараты, «вызывающие сомнения в их подлинности». Часть медикаментов продавалась без вторичной упаковки и даже по 1-2 таблетке. При этом сопроводительные документы на товар отсутствовали.

Аптечный пункт работал преимущественно в вечернее и ночное время. Провизор же работал без оформления трудового договора.

Полицейские пресекли работу аптеки и изъяли лекарственные препараты.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые направили в Росздравнадзор и прокуратуру.


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