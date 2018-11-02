В Рязани ищут очевидцев пьяного наезда на пешехода на окраине города

В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на окраине города. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 8 октября около 9:00.
Вблизи дома №6 строения 2 в районе Песочня 36-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen Jetta сбил 56-летнего мужчину.
Пострадавшего госпитализировали.
Установлено, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения (0,925 мг/л).
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефону: 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.