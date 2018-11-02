В Михайловском районе арестовали подозреваемого в убийстве собутыльника

В Михайловском районе на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом сообщил сайт райсуда.
Отмечается, что 31-летний допрошенный в качестве подозреваемого подтвердил свою причастность к преступлению.
Напомним, во вторник, 30 октября, двое мужчин распивали спиртное в поселке Трепольский. Через некоторое время гость уснул в одной из комнат квартиры, где они находились.
Возмутившись поведение знакомого, подозреваемый стал его
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.