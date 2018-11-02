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16:38, 2 ноября 2018 139
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В Михайловском районе арестовали подозреваемого в убийстве собутыльника

В Михайловском районе арестовали подозреваемого в убийстве собутыльника

В Михайловском районе на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом сообщил сайт райсуда.

Отмечается, что 31-летний допрошенный в качестве подозреваемого подтвердил свою причастность к преступлению.

Напомним, во вторник, 30 октября, двое мужчин распивали спиртное в поселке Трепольский. Через некоторое время гость уснул в одной из комнат квартиры, где они находились.

Возмутившись поведение знакомого, подозреваемый стал его избивать. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.


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