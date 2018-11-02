В центре Рязани убавили тепло в квартирах

В центре Рязани снизили подачу отопления. Как рассказали RZN.info в мэрии, в четверг, 1 ноября, тепло убавили из-за работ РМПТС на Касимовском шоссе.
В горадминистрации добавили, что на участке необходимо было слить воду из-за подключения участка трубопровода.
По данным мэрии, отопления не было до вечера и давление в трубопроводе снизилось.
«В течение нескольких часов температурный режим будет восстановлен», — добавили в сообщении.
В теплосети RZN.info рассказали, что отопление убавили до 20:00 пятницы, 2 ноября.