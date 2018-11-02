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10:58, 2 ноября 2018 1 399
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В центре Рязани убавили тепло в квартирах

В центре Рязани убавили тепло в квартирах

В центре Рязани снизили подачу отопления. Как рассказали RZN.info в мэрии, в четверг, 1 ноября, тепло убавили из-за работ РМПТС на Касимовском шоссе.

В горадминистрации добавили, что на участке необходимо было слить воду из-за подключения участка трубопровода.

По данным мэрии, отопления не было до вечера и давление в трубопроводе снизилось.

«В течение нескольких часов температурный режим будет восстановлен», — добавили в сообщении.

В теплосети RZN.info рассказали, что отопление убавили до 20:00 пятницы, 2 ноября.


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