Рязанская футболистка объявила о завершении карьеры в сборной России

Форфард женской сборной России и «Рязань-ВДВ» Елена Данилова объявила о завершении карьеры. Об этом девушка написала на своей личной
«Это решение далось мне нелегко. Для меня было огромной честью выступать за сборную России на чемпионатах Европы и мира, защищать честь страны. Благодарю всех партнеров по сборной, игравших вместе со мной, и тренеров, под руководством которых я выступала в национальной команде», — написала Данилова.
Справка:
Елена Данилова (родилась 17 июня 1987 в Воронеже) — российская футболистка, нападающая команды «Рязань-ВДВ» и женской сборной России по футболу. Лучший бомбардир чемпионата Европы среди молодёжных команд до 19 лет 2005 и 2006 годов. Обладатель звания чемпиона Европы среди молодёжных команд до 19 лет 2005 года. С января 2006 года вместе с Еленой Тереховой выступала в команде «Индиана» (США), но пропустила большую часть сезона из-за травмы. Команда, тем не менее, стала чемпионом. Вернулась в Россию, в 2009 выступала за «ФК Россиянка», с 2010 по 2012 годы была в воронежской «Энергии».
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