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13:55, 2 ноября 2018 164

Рязанцам напомнили об акции «ЕДИНСТВА» «Выигрывайте все!»

Рязанцам напомнили об акции «ЕДИНСТВА» «Выигрывайте все!»

Группа компаний «ЕДИНСТВО» напомнила рязанцам об акции «Выигрывайте все!». В рамках спецпредложения рязанцы могут получить квартиру, путешествие, сертификат на бытовую технику, смартфон и другие призы, совершая покупки и накапливая баллы.

Оглашение итогов акции и вручение подарков состоится в пятницу, 23 ноября, на концерте в ДС «Олимпийский», специальным гостем которого станет певица МакSим. Начало в 19:00.

Чтобы поучаствовать в акции от группы компаний, необходимо:

  • Заключить договор (долевого участия, купли-продажи) на приобретение любого объекта в ГК «ЕДИНСТВО».
  • Получить свой личный промокод при заключении договора у менеджера или на стойке ресепшн в офисе компании по адресу: улица Вокзальная, 41 Н5.
  • В специальном разделе акции на сайте ввести свой личный промокод и проверить баллы. За каждые потраченные 30 000 рублей начисляется 1 балл. Баллы начисляются с момента заключения договора.
  • В период с 15 октября по 14 ноября 2018 года распечатать электронный билет на концерт на сайте www. edinstvo62.ru или получить печатную форму билета в офисе компании по адресу: улица Вокзальная, 41 Н5.
  • Прийти 23 ноября 2018 года на гала-концерт и подведение итогов и пройти регистрацию. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также свой личный билет со штрихкодом.

Сроки проведения акции с 1.01.2018 по 23.11.2018. С полной информацией об организаторе акции, правилах и условиях проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте. Проектные декларации, участвующих в акции объектов опубликованы на сайтах www.edinstvo62.ru и наш.дом.рф. Участники акции имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами. Количество призов соответствует количеству участников акции.


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