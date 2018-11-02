«Рязань-ВДВ» получила награды за победу в чемпионате России по футболу среди женских команд. Церемония награждения прошла в десантном училище.
«Золото чемпионата» команде вручил Николай Любимов, который пожелал девушкам новых побед, в том числе и на международном уровне.
«Вы прошли большую школу, эта победа случилась благодаря вашим тренерам, за что им большое спасибо. Несмотря на то, что вы спортсменки, побеждаете в этом нелегком виде спорта, где нужно собирать все мужество, все усилия в одно целое, вы все равно остаетесь милыми красивыми и женственными. Я вам желаю оставаться такими дома, а на поле — быть целеустремленными и побеждать», — отметил глава региона. По итогам сезона ЖФК «Рязань-ВДВ» победила в чемпионате, опередив ближайшего преследователя на 7 очков. Также достижениями команды в этом году стали выход в финал Кубка России и участие в Лиге чемпионов.