Ремонт в маклаковском Доме культуры завершат к концу ноября

Ремонт в маклаковском Доме культуры должны завершить к концу ноября. Закончить работы к 15 октября, как было прописано в договоре, подрядчик не успел из-за многочисленных недоделок.
В четверг, 1 ноября, Пронский район посетила член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина. Она побывала в Доме культуры и оценила ход ремонта.
В рамках проекта «Культура малой Родины» на ремонт учреждения выделили 5,1 млн рублей. На эти средства отремонтировали кровлю, заменили системы отопления и канализации, оконные и дверные блоки. За счет средств местного бюджета заменят напольное покрытие в фойе.
«Сейчас продолжается отделка внутренних помещений и зрительного зала. Большинство недоделок подрядчик устранил, но все равно остаются вопросы по качеству выполняемых работ», — прокомментировала Елена Митина.