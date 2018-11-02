«Пятнадцатая» спровоцировала аварию из трех машин около «Глобуса»

В Рязани у ТЦ Глобус столкнулись три машины. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 7:15 в пятницу, 2 ноября, на улице Большой, около дома №100.
По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с Seat Leon, который ехал со стороны Касимовского шоссе в направлении Дядькова.
От удара автомобиль Seat Leon под управлением 36-летнего рязанца отбросило на «встречку», где он столкнулся с Renault Logan.
В результате ДТП водители иномарок не пострадали. Водителя ВАЗ-2115 госпитализировали.
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