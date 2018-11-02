Рязанцам прочитали стихи и сказки в троллейбусе. Фото

В пятницу, 2 ноября, по Рязани проехал «читающий троллейбус». Акцию приурочили ко Дню народного единства.
Перед началом поездки в честь праздника у памятника Ленину состоялся митинг. Троллейбус маршрута №10 стартовал на площади и проехал по своему стандартному маршруту.
До 14:00 в салоне звучали отрывки знаменитых сказок народов, проживающих на территории Рязанской области, и стихотворения на русском языке о дружбе народов.
Акцию организовали областная библиотека имени Горького и РГУ имени Есенина. В ней поучаствовали рязанские студенты, волонтеры городского волонтерского центра. Для пассажиров работал «свободный микрофон», желающие могли прочитать любимые стихотворения.
На время проведения акции проезд в троллейбусе был бесплатный.