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15:10, 2 ноября 2018 243
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Рязанцам прочитали стихи и сказки в троллейбусе. Фото

Рязанцам прочитали стихи и сказки в троллейбусе. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 2 ноября, по Рязани проехал «читающий троллейбус». Акцию приурочили ко Дню народного единства.

Перед началом поездки в честь праздника у памятника Ленину состоялся митинг. Троллейбус маршрута №10 стартовал на площади и проехал по своему стандартному маршруту.

До 14:00 в салоне звучали отрывки знаменитых сказок народов, проживающих на территории Рязанской области, и стихотворения на русском языке о дружбе народов.

Акцию организовали областная библиотека имени Горького и РГУ имени Есенина. В ней поучаствовали рязанские студенты, волонтеры городского волонтерского центра. Для пассажиров работал «свободный микрофон», желающие могли прочитать любимые стихотворения.

На время проведения акции проезд в троллейбусе был бесплатный.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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