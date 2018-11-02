Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Видео с места происшествия опубликовали «ВКонтакте».
ДТП произошло утром в пятницу, 2 ноября.
Одна из машин получила сильные механические повреждения.
Информация о произошедшем уточняется.
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Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Видео с места происшествия опубликовали «ВКонтакте».
ДТП произошло утром в пятницу, 2 ноября.
Одна из машин получила сильные механические повреждения.
Информация о произошедшем уточняется.
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