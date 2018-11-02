Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:20, 2 ноября 2018 183
 0    0

Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Видео

Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Видео

Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Видео с места происшествия опубликовали «ВКонтакте».

ДТП произошло утром в пятницу, 2 ноября.

Одна из машин получила сильные механические повреждения.

Информация о произошедшем уточняется.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:20, 2 ноября 2018
Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Видео
8:53, 2 ноября 2018
На трассе под Рязанью насмерть сбили пешехода — соцсети
15:59, 1 ноября 2018
Сильный запах газа нарушил работу «НИТИ» 1
15:31, 1 ноября 2018
В Касимовском районе МАЗ наехал на лежавшую на дороге женщину. Пострадавшая скончалась 3
15:09, 1 ноября 2018
Житель Михайловского района насмерть забил собутыльника за то, что тот уснул
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 521
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 881
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 633
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 20 240
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 6
17:00, 20 октября 2018 19 397
Две рязанки подрались в автобусе
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум